Is KV Oostende op weg naar het faillissement? “De Amerikaanse aandeelhouders laten de club vallen als een baksteen”

Al vele maanden klagen vele lokale leveranciers - van de cateraar tot de apotheker - dat KV Oostende hun facturen niet betaalt. Verantwoordelijken wuifden de opmerkingen over financiële problemen met de Noordzeewind weg. Wel had de inmiddels vertrokken CEO Gauthier Ganaye - toen in cumuljob bij Nancy en nu uitsluitend bij RWDM - voldoende geld om in de wintermercato peperdure transfers te realiseren. Sportief liep het vierkant met een degradatie uit de Jupiler Pro League als gevolg. Maar financieel liep het nog moeilijker, alhoewel KVO zijn licentie voor profvoetbal bekomen had.

Voor de rechtbank

Deurwaarders eisen voor hun leveranciers grote sommen op. Sommigen spreken zelfs over verscheidene vonnissen. Dat leidt nu tot een heel groot probleem. Eind september moeten de eigenaars van KV Oostende verschijnen voor de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden van de ondernemingsrechtbank. De club moet inzage geven in zijn boeken en vragen beantwoorden over de financiële toestand. Kenners merken op dat zo’n oproeping alleen gebeurt als de alarmbellen afgaan. Wat kan dat zijn? Achterstallige sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing of btw over schulden tot herhaaldelijke wanbetalingen op facturen.

Dierckens. — © BELGA

Frank Dierckens, voorzitter van KV Oostende en de enige Belgische aandeelhouder, reageert bondig. “We hebben alles aangekaart bij de Amerikaanse aandeelhouders en de bal ligt nu in hun kamp. Net zoals in het verleden zal ik in elk geval vechten voor het voortbestaan van onze mooie club.”

Overname

KV Oostende realiseerde de voorbije seizoenen enkele mooie uitgaande transfers. “De transfergelden worden voornamelijk aangewend om de schulden uit het verleden weg te werken. Ook zijn er enkele financiële lijken uit de kast gevallen uit de periode van vóór de Amerikanen. Daarom is er ook weinig tot geen budget om transfers te doen”, reageert Peter Van Nuffel, voorzitter van de supportersfederatie Kustboys. “De Amerikanen willen ook geen extra euro meer investeren in de club. Het lijkt ons duidelijk dat de aandeelhouders KVO nu volledig hebben opgegeven. Veel beloftes en aanvankelijk ambitieus. Nu laten de Amerikanen de club vallen als een baksteen. Volgens ons ligt het antwoord dan ook in een overname. Alle signalen leren ons dat de Amerikanen zelf ook van de club af willen. Hopelijk werken ze constructief mee aan een overname. Dat is naar ons idee de enige manier om de club terug op de rails te krijgen.”

Paul Conway is een van de investeerders van KV Oostende. — © RUDY DECLERCK

Het is wellicht te vroeg om van een nakend faillissement te spreken maar het (zee)water staat wel aan de lippen van KV Oostende. Of opent de Ostend Investment Company, het vooral Amerikaanse eigenaarsconsortium dat 73 % van KVO’s aandelen heeft, toch nog tijdig de portefeuille?