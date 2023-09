Russische spion bij Duitse inlichtingendienst beschuldigd van landverraad

De BND-werknemer, geïdentificeerd als Carsten L., werd op 21 december gearresteerd in Berlijn en zit sindsdien in de gevangenis. Federale aanklagers beweren dat de informatie die Carsten L. deelde staatsgeheim is, wat een zeer ernstig misdrijf is.

Carsten L. zou in totaal negen interne BND-documenten hebben afgedrukt en gefotografeerd op verschillende momenten in september en oktober vorig jaar. Hij deed dat vanop zijn werkplek in Berlijn en buiten München. De aanklagers zeiden enkel dat de documenten betrekking hadden op het technisch verzamelen van informatie. Meer details gaven ze niet.

De vermoedelijke medeplichtige, Arthur E., werd in januari dit jaar aangehouden door het federaal parket. De Duitse staatsburger trad naar verluidt op als tussenpersoon door de documenten van Carsten L. naar Russische spionnen in Rusland te brengen.

450.000 euro betaald

De twee verdachten kenden elkaar sinds mei 2021 en hadden in september afgesproken met een Rus, die hen in contact bracht met de FSB. De aanklagers stellen dat Arthur E. verschillende bijeenkomsten bijwoonde in Moskou en dat Carsten L. hem nadien hielp om langs de douane te komen bij zijn terugkeer. De politie arresteerde Arthur E. op de luchthaven van München nadat hij uit de Verenigde Staten terugkeerde naar Duitsland.

Volgens het openbaar ministerie werd het onderzoek in nauwe samenwerking gevoerd met de BND en de Amerikaanse FBI. De Russische inlichtingendienst zou Carsten L. 450.000 euro en Arthur E. zeker 400.000 euro hebben betaald. De mogelijke straffen voor landverraad in Duitsland variëren van een gevangenisstraf van vijf jaar tot levenslang.