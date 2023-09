Poetin en zijn Cubaanse collega Miguel Diaz-Canel hadden een goede relatie. Na de Russische rekruteringsoperatie lijkt er een deuk in te zitten. — © AFP

In Havana zijn 17 mensen gearresteerd die jonge Cubanen ronselden om in Oekraïne te gaan vechten. Aan het front komt Moskou veel handen te kort, dus wappert het de wereld rond met officiële papieren en roebels. En kieskeurig is het Kremlin niet.