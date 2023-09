Ploegleider Klaas Lodewyck ziet niet meteen verklaring voor offday Remco Evenepoel: “Knop omdraaien en nog iets moois van maken”

Remco Evenepoel is niet langer in de running voor de eindzege in de Vuelta. Op de Tourmalet kwam hij meer dan 27 minuten na ritwinnaar Vingegaard over de meet. Een desillusie, maar eentje waar ook ploegleider Klaas Lodewyck geen uitleg voor had. “Remco was zwaar aangeslagen, maar hij heeft alles gedaan wat hij moest doen en kan zich niets verwijten.”

“Het is duidelijk wat er gebeurd is”, deed Lodewyck zijn relaas. “Remco had een hele slechte dag. We hebben nog even geprobeerd om de schade te beperken, maar we zagen al snel in dat dat nutteloos was en dan hebben we direct beslist om alles te laten lopen.”

Nochtans was er de ochtend van de etappe geen enkel signaal of symptoom dat Evenepoel zich niet wel voelde. “Eigenlijk viel het allemaal nog goed mee. Op die eerste klim was er absoluut geen probleem. Na een kilometer of 4 à 5 op de Aubisque, zelfs nog voor het steilste deel, begonnen de ploegmaats te zeggen dat hij veel posities verloor en dat ze dachten dat hij niet goed was. We hebben hem direct goed omringd, iedereen behalve Casper Pedersen zat bij hem in de buurt, maar het schaap was dan al verdronken. Van zodra de ploegmaats het tempo wat probeerden op te drijven, had hij heel veel moeite om te volgen. We zijn er naast gaan rijden met de wagen en je zag meteen aan zijn gezicht dat hij niet goed was. We hebben hem gezegd om de knop om te draaien, maar wel alles aan te houden wat voorzien was, zoals eten en drinken.”

“Hopelijk een slechte dag”

Ook voor Lodewyck was het gissen wat zijn kopman dan wel of niet was overkomen. “Het is moeilijk om te zeggen dat hij ziek is of zo. Vanmorgen was in elk geval nog alles in orde. Misschien is hij morgen ziek. Remco heeft er alles aan gedaan om klaar te zijn voor deze Vuelta. Verklaringen zoeken is op dit moment heel moeilijk. Hopelijk was het gewoon een hele slechte dag.”

Wat nu met de rest van deze Vuelta? Kan Evenepoel nog een rol van betekenis gaan spelen? “Het eerste wat hij nu moet doen is herstellen. Morgenochtend zien we wel hoe hij zich voelt. Hij heeft meer dan genoeg tijd verloren zodat alle andere jongens van de ploeg vanaf nu met de vluchten kunnen mee springen. Wat Remco betreft zien we wel hoe hij hiervan recupereert.”

Evenepoel zakte volledig door het ijs in de eerste Pyreneeënrit in de Vuelta. — © AFP

Na de finish excuseerde Evenepoel zich bij zijn ploegmaats. Zij offerden zich stuk voor stuk op voor hun kopman, al 13 ritten lang. “Dat is logisch”, zegt Evenepoel. “De ploegmaats waren allemaal op niveau in deze Vuelta. We hadden zelfs een paar zieken en die hebben gevochten om er weer door te komen voor Remco. Dan is het normaal dat je je als kopman excuseert. Remco kan zichzelf niets verwijten, hij heeft zijn voorbereiding gedaan zoals het moest. Dit is nu eenmaal topsport. Zulke dingen gebeuren. Hij is zwaar aangeslagen, wat ook te begrijpen valt als je twee maanden amper thuis bent geweest en hier zoveel voor hebt gelaten. Het was al geen makkelijk jaar. Na zijn zege in Luik was er die opgave in de Giro, dan dat WK er een beetje tussen waardoor zijn voorbereiding toch niet helemaal optimaal was. Remco kennende gaat hij hier snel over stappen en er nog iets moois van proberen te maken in deze Vuelta, onder voorbehoud dat hij morgen niet ziek blijkt natuurlijk.”