Vlaamse overheid maakt werk van uitstap uit investeringsmaatschappij Gimv

Minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA): “Het is niet onze taak om in allerlei private bedrijven te investeren.” — © BELGA

De Vlaamse overheid heeft zakenbank Rothschild & Co aangesteld om haar belang in investeringsmaatschappij Gimv te koop te zetten. Dat meldt Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA).

De overheid richtte de investeringsmaatschappij op in 1980. Zeventien jaar later ging Gimv naar de beurs en momenteel is het belang van de Vlaamse Participatiemaatschappij in Gimv afgebouwd tot 27,65 procent. Een verdere afbouw is mogelijk, want de minimumondergrens van 25 procent werd afgeschaft.

“Gimv is over de laatste 15 jaar uitgegroeid tot een zelfstandige internationale investeringsmaatschappij, waarvan de investeringsportefeuille alsmaar minder gefocust is op Vlaanderen”, klinkt het in een overheidsmededeling. “Vanuit een strategisch oogpunt heeft het nog weinig waarde voor de Vlaamse overheid om op lange termijn een minderheidsbelang in Gimv aan te houden als politiek verankeringsinstrument.”

Duurzame toekomst

“Met onze machtiging aan Participatiemaatschappij Vlaanderen om een verkoopproces te starten van haar aandelen in GIMV handelen we als verantwoordelijke Vlaamse overheid”, reageert minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). “Het is niet onze taak om in allerlei private bedrijven te investeren. Dat laten we beter over aan de markt.”

De minister wijst erop dat Participatiemaatschappij Vlaanderen wel nog instaat voor projecten “waar de markt achterblijft of die van groot economisch belang zijn voor de Vlamingen”. “Samen met VPM kijken we uit naar een investeerder die de GIMV een duurzame toekomst geeft vanuit Vlaanderen”, aldus nog de minister.