ASSENEDE/DENDERMONDE/BUGGENHOUT

Gina Ferket uit Bassevelde doet een emotionele oproep om de zoekactie naar haar vermiste zoon opnieuw op te starten. Tim (32), die in Buggenhout woonde, verdween op 17 augustus in Dendermonde na een vermoedelijke wanhoopsdaad. Zijn rolstoel werd gevonden in de buurt van de Schelde. Gina wil zijn lichaam vinden om aan het rouwproces te kunnen beginnen.