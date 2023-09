In Munsterbilzen legt directeur Antiono Pascale noodgedwongen zelf bussen in om de kinderen tijdig op school te krijgen. — © Tom Palmaers

Bilzen/Lanaken

De start van het nieuwe schooljaar is voor honderden scholieren in Zuidoost-Limburg die met de bus naar school moeten, extra stresserend verlopen. “Bussen zijn te laat, zitten vol of worden zonder waarschuwing afgeschaft”, klinkt het gefrustreerd bij ouders. Volgens De Lijn ligt de oorzaak bij twee onderaannemers.