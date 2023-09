Influencer (23) post slaapkamerselfie, maar haar vriendin merkt een opmerkelijk detail op: “Ik schaam me dood”

Katie Griffith (23) deelt haar leven regelmatig met haar duizenden volgers op sociale media en trakteert haar fans regelmatig op leuke selfies. De Britse had vorige week een zelfportret had gemaakt in haar slaapkamer voor Instagram Stories, maar kreeg een berichtje toen de foto al 20 uur online stond en talloze keren was bekeken. Een vriendin dacht dat ze een nogal fors seksspeeltje had opgemerkt in het bed van de influencer. “Ik schaam me dood”, aldus Katie. “Het lijkt erop, maar het is gewoon een flesje spray candy.” Al kon die uitleg niet iedereen overtuigen...