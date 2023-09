“Op alle fronten is er veel meer nodig”: VN waarschuwt in nieuw rapport dat wereld klimaatdoelen dreigt te missen

Het Global Stockdale-rapport, een document van 47 pagina’s dat de basis moet vormen voor de Klimaatconferentie van Dubai (COP28) in november, maakt voor het eerst een wereldwijde evaluatie op van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

Destijds waren bijna tweehonderd landen overeengekomen om de wereldwijde klimaatopwarming te beperken tot niet meer dan 2 graden Celsius, én om er op z’n minst naar te streven de stijging te beperken tot 1,5 graden. Op welke manier dat moest gebeuren, mocht elk land voor zichzelf uitmaken. Voorts kwamen de landen ook overeen om tegen 2023 een voortgangsverslag op te stellen om te evalueren hoe het nu met die doelstellingen gesteld is.

Radicaal minder koolstof

Vandaag, acht jaar later en net na een zomer waarin het ene na het andere weerrecord sneuvelde, is dat verslag dus klaar en zijn de conclusies somber. “Op alle fronten is er veel meer nodig”, luidt de eerste van zeventien ‘key findings’ of belangrijke conclusies in het rapport. Onder meer de manier waarop we energie opwekken, reizen, werken en voedsel produceren worden vermeld.

Om de doelstellingen te verwezenlijken, zal het nodig zijn dat “alle fossiele brandstoffen onverminderd worden uitgefaseerd”, klinkt het verderop in het rapport. Ook een “radicale decarbonisatie” is volgens het rapport nodig.

Systeemtransformatie

Er is veel vooruitgang geboekt, zo erkent het rapport wel, maar de voorspelde wereldwijde temperatuurstijging voor deze eeuw ligt nog steeds ruim boven de Parijs-doelstellingen. Het rapport roept regeringen daarom op om aanzienlijk meer ambitie te tonen en voor een wijdverbreide “systeemtransformatie” te gaan als we nog aan die doelstellingen willen vasthouden.

De mogelijkheid om de ambities te verhogen, verkleint bovendien in sneltempo, onderstreept het rapport. Om de doelstellingen te bereiken moet de mensheid “de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43 procent en tegen 2035 met 60 procent verminderen ten opzichte van de niveaus van 2019”, klinkt het.

Volgens de VN volstaan de bestaande nationale maatregelen niet om de temperatuur binnen de drempel van 1,5 graden te houden. Landen bij naam noemen, doet het rapport niet.