Genkse krijgt straf met uitstel voor zware slagen aan partner nadat zijn hond haar kat doodbijt

Een vrouw (43) uit Genk kreeg 20 maanden cel met deels uitstel omdat ze haar vriend (52) hardhandig aanpakte. Ze was boos omdat zijn hond de avond voordien haar kat had gedood. Toen ze ook nog jaloers reageerde op sms’jes die de man had gestuurd, ging ze door het lint. Het slachtoffer had een hersenbloeding, maar het is volgens de rechter niet bewezen dat die door het geweld veroorzaakt werd.

Op 25 september 2022, rond 21.45, werden de hulpdiensten door een vriend van het koppel gebeld om zich naar hun appartement in Genk te begeven. Het slachtoffer had opgezwollen en dichte ogen, hij bloedde en leek te hyperventileren. Toen de ambulanciers toekwamen, zat de man rechtop in de zetel met zijn vriendin naast hem. Zij wees de hulpverleners op een lege strip Seroquel (een medicijn tegen psychoses, nvdr.) en vertelde dat haar vriend de medicatie volledig had ingenomen en zich heel de tijd vreemd gedroeg. De man zou al heel de dag in die toestand doorgebracht hebben.

Hersenbloeding

Eenmaal in het ziekenhuis bleek dat de man nog meer verwondingen had opgelopen dan eerst gedacht, zoals een blauwe plek in zijn zij, rode knieën, een neusfractuur, kneuzingen aan de bovenbuik en verwondingen aan zijn onderbenen. De verpleegkundigen vermoedden meteen dat er meer aan de hand was omdat het ging over kwetsuren die de man niet zelf kon toebrengen en niet veroorzaakt konden worden door een val.

Het slachtoffer bevestigde vervolgens schoorvoetend aan de verplegers dat hij slagen had gekregen. Ter controle werd het slachtoffer onder een scanner geplaatst, waaruit bleek dat hij ook een hersenbloeding had opgelopen. Hij werd meteen geopereerd. Ondertussen werd de politie ingelicht die de 43-jarige vriendin van de man arresteerde. In het appartement werden tal van bloedsporen aangetroffen.

Dode kat

De vrouw hield altijd vol dat ze haar partner niet had aangeraakt, maar volgens de rechtbank is het bewezen dat de vrouw haar man wel hardhandig geslagen heeft met ernstige verwondingen tot gevolg.

Uit getuigenverklaringen door vrienden en buren bleek dat er wel vaker problemen waren tussen het koppel. De vrouw zou op het moment van de feiten ook ontzettend boos geweest zijn omdat de hond van haar partner haar kat had doodgebeten. Verder was ze ook jaloers omdat de man berichten stuurde met een vriendin. Er zou ook sprake zijn van het gebruik van speed en alcohol in combinatie met een bipolaire stoornis.

De rechter stelde wel dat de hersenbloeding niet met zekerheid werd veroorzaakt door de slagen omdat de man nog met andere medische problemen kampte. Dat bleek uit een verslag van de arts.

Schuldig verzuim

De vrouw werd niet enkel schuldig bevonden voor het toebrengen van slagen, maar ook voor schuldig verzuim. “Ze bevond zich, nadat ze hem geslagen had, een hele dag samen met hem in haar appartement en dit zonder hem eerste zorgen toe te dienen of initiatief te nemen om medische hulp in te roepen. Zij speelde gedurende de dag spelletjes op haar gsm in de woonkamer, poetste het toilet en viel meermaals in slaap”, aldus de rechter.

De Tongerse rechter veroordeelde de vrouw tot een gevangenisstraf van twintig maanden met uitstel van alles wat de voorlopige hechtenis overschrijdt en een geldboete van 800 euro. Ze moet zich ambulant of residentieel laten behandelen voor haar drugs-, alcohol- en psychische problemen. Het slachtoffer krijgt een provisionele schadevergoeding van 1 euro. Een aangestelde gerechtsdeskundige moet de schade die de man opliep verder onderzoeken.