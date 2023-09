Remco Evenepoel mag Vuelta-winst vergeten na complete offday, ontketende Jonas Vingegaard imponeert en wint op Tourmalet

Jonas Vingegaard heeft de dertiende etappe van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De tweevoudige Tourwinnaar reed iedereen uit het wiel op de Col du Tourmalet en finishte solo. In de achtergrond maakten Sepp Kuss (tweede) en Primoz Roglic (derde) het feestje voor Jumbo-Visma compleet. Voor Remco Evenepoel zit Vuelta-winst er na deze etappe niet meer in. Hij verloor gigantisch veel tijd nadat hij op 90 kilometer van de finish al moest lossen. Onze andere landgenoot Cian Uijtdebroeks klom wel mee met de besten. Hij werd vijfde en doet een uitstekende zaak in het klassement.