Zelenski: “Russisch overwicht in de lucht remt Oekraïens tegenoffensief af”

Rusland slaagt erin, door zijn overwicht in de lucht, het Oekraïense tegenoffensief af te remmen. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski vrijdag erkend tijdens een conferentie in Kiev. Tegelijk hekelde hij er de leveringen van wapens uit het westen die steeds ingewikkelder en trager worden. Ook op de sancties uit het westen had Zelenski kritiek. “We erkennen dat de oorlog vertraagt”, zei Zelenski.

“Als bondgenoten ons vragen wat de volgende stap in het tegenoffensief is, is mijn antwoord dat onze stappen waarschijnlijk sneller zullen zijn dan de nieuwe sanctiepakketten tegen Rusland”, zei Zelenski.

En als de westerse landen sneller zouden zijn met lange-afstandswapens, zou het Oekraïense leger ook sneller vooruitgaan, klonk het. “Een specifiek wapen heeft een specifieke impact”, zei Zelenski nog. “Hoe krachtiger en hoe verder het wapen draagt, hoe sneller het tegenoffensief zal verlopen.”

Levering F-16’s

In het verleden had Kiev al regelmatig kritiek op maatregelen uit het westen om de Russische oorlogsinspanningen te belemmeren. Ook het trage tempo van de onderhandelingen over de levering van F-16’s is al langer een steen des aanstoots voor Kiev. Oekraïne beschikt momenteel over een kleine en verouderde vloot. Na maanden van vertragingen werden tientallen F-16’s beloofd, maar voor de levering is het nog wachten op de opleiding van de Oekraïense piloten.

© IMAGO/Aziz Karimov

Kort voor de zomer ging het Oekraïense tegenoffensief van start, maar daarbij is amper vooruitgang geboekt.