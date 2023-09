Thierry Neuville blijft nipt aan de leiding in Rally van Griekenland

De regen van de voorbije dagen maakte vrijdagochtend plaats voor zonneschijn, al waren de sporen van de overvloedige regenval op sommige plaatsen nog zichtbaar in de vorm van modder en waterplassen. Neuville won de eerste rit en nam de leiding over van Rovanperä die als eerste op de baan tijd verloor. Voor Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) en zijn Belgische copiloot Nicolas Gilsoul was de rally voorbij vooraleer die goed en wel begonnen was. Een kapotte waterpomp op weg naar de start van de eerste rit verknalde zijn rally.

Vrijdagnamiddag kende zijn teamgenoot Ott Tänak (Ford Puma Rally1) een soortgelijk probleem. De Est kon het probleem oplossen maar kwam 22 minuten te laat aan de start en kreeg 3:40 straftijd. Tänak won de voorlaatste en laatste rit op vrijdag maar mag eens te meer een goed resultaat vergeten. Neuville reed in diezelfde rit de tweede tijd en bouwde zijn voorsprong op de concurrentie fors uit. Enkel Ogier wist met vijf seconden tijdverlies de schade te beperken. Met 28,32 km was de laatste rit op vrijdag de langste van allemaal. Ogier won die rit voor Neuville. “Van bij de start voelde ik rechts achteraan een probleem. Er is iets gebroken. Ik kon niet meer doen”, zei Neuville aan de finish. De kloof tussen de Belg en de Fransman Ogier is 2,8 seconden.

Zaterdag zijn er twee lussen van telkens drie ritten gepland. Zondag worden er nog drie ritten gereden. De Rally van Griekenland eindigt zondagnamiddag.