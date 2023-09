Limburger veroorzaakt bommelding in Aalst nadat hij verloor bij het gokken

Door een bommelding die was binnengekomen bij het bedrijf Napoleon Games op een bedrijventerrein in Erembodegem, zijn vrijdagvoormiddag enkele honderden werknemers geëvacueerd. De Limburgse verdachte werd intussen opgepakt.

De bommelding kwam er rond 10.45 uur bij gokbedrijf Napoleaon Games. Dat is gevestigd in het kantorengebouw langs de Korte Keppestraat. “We hebben niets aan het toeval overgelaten”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “De politie is onmiddellijk ter plaatse gekomen en ook explosievenhonden werden gevorderd om het kantorengebouw te doorzoeken.”

In het gebouw zijn naast Napoleon Games onder meer ook KBC, Gates en Ontex gevestigd. “Een 120-tal werknemers werd geëvacueerd. Het resultaat van de explosievenhonden zal wellicht tot een negatief resultaat leiden, dus alle werknemers zullen in alle rust kunnen terugkeren naar hun werkplek”, zegt D’Haese. De doorzoeking nam meer dan een uur tijd in beslag. (Lees verder onder de foto)

Personeel van onder meer Gates en KBC werden geëvacueerd uit het kantorengebouw na de bommelding. — © Brent Saey

De werknemers reageren verbaasd op de gebeurtenis. Zij werden opgevangen op de parking van woonzorgcentrum De Hopperank, iets verderop. “Wij wisten niet meteen waarom we werden geëvacueerd. Pas later vertelde een agent dat het om een bommelding zou gaan”, vertelt Dimitri Stevens, evacuatiecoördinator van het bedrijf Gates.

Geen gewone brandoefening

“Als snel werd duidelijk dat het geen gewone brandoefening was. Bij ons alleen waren er al zo’n twintig personeelsleden aan het werk toen we via het brandalarm het gebouw moesten verlaten.” (Lees verder onder de foto)

Het personeel werd iets verderop opgevangen. — © Brent Saey

Ook het personeel van KBC zat verveeld met de zaak. “Ik had nog een afspraak met een klant”, zegt medewerker Koen Van Eetvelde. “Onze wagens staan in de parking, dus kunnen we voorlopig ook niet thuis verder aan de slag”, zo getuigt hij.

Verliezen geleden

Intussen is al een verdachte opgepakt. “Het gaat om een Limburger die vermoedelijk al gokkend verliezen heeft geleden bij Napoleon Games. De dreiging was alleszins ernstig geformuleerd”, zegt Aalsters burgemeester Christophe D’Haese nog. Het Limburgse parket zal het onderzoek nu voeren.

Bij Napoleon Games wilden ze niets kwijt over het incident.