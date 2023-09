Moordenaar ontsnapt ‘als een krab’ uit Amerikaanse gevangenis, en hij is niet de eerste die daarin slaagt

De politie van de Amerikaanse staat Pennsylvania houdt al meer dan een week een klopjacht op een moordenaar die tot een levenslange celstraf veroordeeld werd. Danelo Cavalcante (34) ontsnapte uit de gevangenis door ‘als een krab’ omhoog te klimmen tussen twee muren. En hij is niet de eerste die op die manier uit de gevangenis van West Chester ontsnapt. Enkele maanden eerder deed Igor Bolte het hem voor. De directie liet na die ontsnapping prikkeldraad plaatsen, maar had er “geen rekening mee gehouden dat Cavalcante erdoor zou breken”.

De veroordeelde moordenaar met Braziliaanse roots kreeg vorige maand nog te horen dat hij voor de rest van zijn leven, zonder kans op vervroegde vrijlating, naar de gevangenis moest voor de moord op zijn ex-vriendin in 2021. Cavalcante bracht Deborah Brandão (33) met 38 messteken om het leven, voor de ogen van haar kinderen. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN wordt hij ook in Brazilië gezocht in verband met enkele moorden.

Cavalcante moet zijn straf in de gevangenis van West Chester in Pennsylvania uitzitten, maar nam daar op 31 augustus de benen op dezelfde manier zoals Igor Bolte dat deed in mei dit jaar. Bolte werd na enkele minuten alweer gevat, Cavalcante is al meer dan een week voortvluchtig en wordt met man en macht gezocht door de politie.

Beloning

Er werd een beloning van 20.000 dollar uitgeloofd voor de alerte persoon die hen de tip kan bezorgen die tot zijn arrestatie leidt. Cavalcante werd al acht keer gezien en werd ook gefilmd door beveiligingscamera’s, maar is erin geslaagd uit handen van de agenten te blijven.

De politie van Pennsylvania is ervan overtuigd dat de man binnenkort zal worden ingerekend. “Hij heeft geen onderdak, geen eten of drinken en probeert zijn weg te vinden in een extreem moeilijke omgeving”, klinkt het. “Dat is sowieso al een lastige situatie, maar daar komt nog eens de stress bij omdat we voortdurend jacht op hem maken.”

Intussen staat de zus van de vermoorde Deborah doodsangsten uit omdat ze vreest dat Cavalcante plots bij haar zal aankloppen. “Ik heb al dagen niet geslapen en krijg er nachtmerries van”, aldus Sarah Brandão. “Maar ik ben er zeker van dat hij binnenkort gepakt wordt.”