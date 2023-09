Wereldkampioene Lotte Kopecky behoudt geel in Simac Ladies Tour, Charlotte Kool sprint naar tweede ritzege

Wereldkampioene Lotte Kopecky (Team SD Worx) start ook zaterdag in de gele leiderstrui van de Simac Ladies Tour, een zesdaagse Nederlandse rittenkoers voor de WorldTour. Ze finishte vrijdag net buiten de top tien in een massasprint aan het eind van de derde etappe, die werd gewonnen door de Nederlandse Charlotte Kool (Team DSM-Firmenich).

De Belgische Julie Sap (Lotto Dstny) animeerde een groot deel van de 148 kilometer lange, biljartvlakke etappe tussen Emmeloord en Lelystad. Sap vormde samen met de Nederlandse vrouwen Anneke Dijkstra en Scarlett Souren de vroege vlucht, maar daags na tijdritwinst van Lotte Kopecky dichtte Team SD Worx de kloof.

SD Worx probeerde aan het slot Europees kampioene Lorena Wiebes naar de ritzege te piloteren, maar die moest in een massasprint onderdoen voor haar landgenote Charlotte Kool, die eerder deze week ook al de proloog van de Simac Ladies Tour had gewonnen. Wiebes werd tweede in de spurt, de Italiaanse Elisa Balsamo derde. Met Katrijn De Clercq (negende) en Marthe Goossens (tiende) finishten er twee Belgische vrouwen in de top tien.

Lotte Kopecky mengde zich niet in de spurt, maar eindigde toch als elfde, en blijft aan de leiding in het algemene klassement. Zaterdag wordt de koninginnenetappe van de Simac Ladies Tour afgewerkt in Nederlands Limburg. De aankomst ligt dan bovenop de Cauberg, die verschillende keren wordt beklommen. De Simac Ladies Tour duurt tot en met zondag.

