VIDEO. Geen zes op zes voor Wout van Aert en co: Nederlander Danny van Poppel wint na milimetersprint in Tour of Britain

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft vrijdag op dag 6 van de wielerronde van Groot-Brittannië voor het eerst naast de ritzege gepakt. De Nederlander Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) was de beste in een millimetersprint, Wout van Aert blijft wel in de leiderstrui.

De Belgen toonden zich opnieuw tijdens de golvende etappe van 146 kilometer tussen Southend-on-Sea en Harlow. Abram Stockman (TDT-Unibet) zat al voor de vierde keer in de vroege vlucht, Dimitri Peyskens (Bingoal WB) deed in de heuvelachtige finale een poging de sprint te ontlopen. Maar in de laatste drie kilometer liep alles weer samen. Kort nadien werd het peloton nog opgeschrikt door een lelijke crash.

Wout van Aert stak daags na zijn succesvolle late uitval van donderdag in de blauw-rode leiderstrui, maar deed deze keer toch weer de lead-out voor ploegmaat Olav Kooij, die de eerste vier etappes had gewonnen. Deze keer stokte de sprinttrein van Jumbo-Visma echter in een lastige spurt bergop: Kooij kon niet als eerste aan de sprint beginnen, en boog aan het slot het hoofd. In een millimetersprint gooide Danny van Poppel nog net zijn wiel voor dat van de Brit Ethan Vernon. De Noor Tord Gudmestad was een verrassende derde.

Bovenaan het algemene klassement behoudt Van Aert zijn drie seconden voorsprong op een groep van meer dan vijftig renners. De Ronde van Groot-Brittannië, een achtdaagse koers voor de Pro Series, eindigt zondag. In het slotweekend wachten twee heuvelachtige etappes.

