Er kan nu ook nog een rechtszaak van komen: Luis Rubiales aangeklaagd voor seksuele intimidatie van voetbalster Jenni Hermoso

Het is nu aan de onderzoeksrechter in Madrid om te beslissen of er voldoende bewijs is voor een rechtszaak. Volgens deskundigen hangt Rubiales een gevangenisstraf van één tot vier jaar boven het hoofd als hij daadwerkelijk schuldig wordt bevonden.

Tijdens de ceremonie na de gewonnen wereldtitel van de Spaanse vrouwen, op 20 augustus, kuste Rubiales de 33-jarige Hermoso ongevraagd op de mond. Hermoso deed begin deze week aangifte tegen de voorzitter. Ze stelde ook dat zij en haar familieleden onder druk waren gezet om te zeggen dat ze met de kus had ingestemd. Daarom klaagt het Openbaar Ministerie de bondsvoorzitter eveneens aan voor het uitoefenen van dwang.

Wereldvoetbalbond FIFA schorste Rubiales eind augustus voor 90 dagen. De omstreden voorzitter weigert ontslag te nemen.