Antwerpse drugscrimineel verdacht van aansturen gruwelijke folteringen waarbij slachtoffers oor en vinger verloren

De 23-jarige Jonas W. uit Duffel wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij twee folteringen in het drugsmilieu die zich afspeelden in Wilrijk en Maldegem. De slachtoffers werden telkens gruwelijk toegetakeld en bijna voor dood achtergelaten. W. werd in Spanje opgepakt en zit ondertussen in een Belgische cel. Eerder werden ook al een Lommelaar en Hasselaar opgepakt betreffende het onderzoek naar de feiten.