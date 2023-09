“Ik nam massa’s cocaïne, dronk whisky als water en was dicht bij de dood”: ex-wielrenner Jan Ullrich spreekt over zwarte periode na carrière

In een documentaire die eind november op Amazon Prime wordt uitgezonden, getuigt voormalig wielervedette Jan Ullrich over de zwarte periode die hij achter de rug heeft.

De docu bestaat uit vier afleveringen, kreeg als titel “Der Gejagte” (de prooi) en wordt enkele dagen voor de 50e verjaardag van de Tourwinnaar van 1997 gelost.

Ullrich vertelt erin over het diepe dal waar hij zo’n vijf jaar geleden doorging. “Het was leven of dood. Het ging echt niet goed. Ik heb massa’s cocaïne genomen, dronk whisky als water en was erg dicht bij de dood”, vertelde de Duitser bij de voorstelling van de docu in München, waar hij voor het eerst sinds lange tijd in het openbaar verscheen.

Ullrich keerde voor de docu terug naar de plaatsen waar hij eind jaren ‘90 en begin jaren 2000 zijn grootste successen vierde. “Het doel was terug in het verleden te springen, terug te keren naar de plaatsen waar ik belangrijke wedstrijden won maar waar ik ook fouten heb gemaakt, waardoor ik gegroeid ben.”

© BELGAIMAGE

De Duitser zag het einde van zijn carrière overschaduwd door dopingperikelen. Net voor de start van de Tour 2006 werd hij uit koers gehaald, waarna het internationaal sporttribunaal TAS hem een jaar later schorste en zijn resultaten vanaf 2005 schrapte. Uiteindelijk gaf Ullrich in 2013 toe verboden middelen te hebben gebruikt.

“Het zou verkeerd zijn te zeggen dat ik niemand bedrogen heb. Mijn aandacht ging naar mijn tegenstanders, maar uiteraard waren er ook de fans. Ik hoop dat de toeschouwers, de supporters, alle mensen die de docu zullen zien, zich een beetje in mijn plaats kunnen zetten. Vandaag voel ik mij lichter en ik heb vrede met mijn verleden”, besloot de Duitser, die naar eigen zeggen opnieuw plezier heeft gevonden op de fiets samen met zijn kinderen.