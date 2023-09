Kanonschoten en religieus eerbetoon één jaar na overlijden Elizabeth II: “We missen u”

Een jaar na het overlijden van koningin Elizabeth II en de troonsbestijging van haar zoon koning Charles III waren vrijdag kanonschoten in het Verenigd Koninkrijk te horen. Er waren geen grote openbare evenementen gepland om te herdenken dat de 96-jarige Queen op 8 september 2022 in Balmoral Castle overleed, het kasteel in Schotland waar ze traditioneel de zomer doorbracht.