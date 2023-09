Francs Borains is voor SK Tongeren de volgende horde in de Crocky Cup. De pas gepromoveerde club uit 1B heeft naast enkele ex-kleppers uit 1A ook nog een bijzondere vedette buiten de kalklijnen. De extravagante MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zwaait er de plak als président. Vraag is of doelman Lennert Vandecaetsbeek ook dit weekend zijn netten schoon houdt.