Maaseik

Vrijdag rond 11.30 uur is in de Ophovenstraat in Neeroeteren een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een Mercedes raakte er een ander weggebruiker aan. De bestuurder reed verder. Uit nazicht van de ANPR camera kon de politie de eigenaar van het voertuig vinden. Het onderzoek loopt nog.