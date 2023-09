Dilsen-Stokkem

In de Stationsstraat in Elen is vrijdag rond 8.15 uur een ongeval tussen twee auto’s gebeurd. Een 38-jarige bestuurder en zijn zoontje van drie werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Een 32-jarige vrouw en haar 8-jarige dochter werden ter plaatse verzorgd. De auto’s werden getakeld.