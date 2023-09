OKRA Beek fietst 75 km door de Limburgse natuur

Fietsverantwoordelijke Willy had een prachtige rit uitgestippeld midden door de mooie Limburgse natuur. Ze fietsten langs vruchtbare akkers, malse grasvelden, hoge maïsvelden, natuurgebieden via Kelchterhoef, Ter Dolen, het militair domein, de nieuwe fietsbrug over de Noord-Zuid ter hoogte van Molenheide en zoveel meer moois. Meer dan 90% van de rit werd gereden in de schaduw van de bomen. Onderweg werden de nodige stops gehouden voor verkoelingen en ’s middags werd er geluncht bij Effe Anders. Rond 18 uur werden ze veilig thuisgebracht met dank aan de 6 fietsverantwoordelijken.