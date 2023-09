Gijs Janssen (26) is IT-consultant in Hongkong. — © RR, REUTERS

Maasmechelen

Scholen gesloten, straten beschadigd, metrostations ondergelopen: Hongkong is geteisterd door de zwaarste regenval sinds de metingen. “Zo harde regen had ik nog nooit meegemaakt: je kan het in niets vergelijken met hevige regen in België”, zegt Maasmechelaar Gijs Janssen in Hongkong.