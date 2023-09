DERDE AFDELING. Derby in Bilzen, match Pelt uitgesteld

Blikvanger van de speeldag in 3B is de derby Schoonbeek-Beverst-Termien. Daarnaast is de vraag hoe Eksel reageert op de 1-8-pandoering van vorige week. Zepperen-Brustem en Wellen geven respectievelijk Witgoor en Diest partij, de match van Pelt werd uitgesteld naar woensdag, omdat tegenstander Sint-Lenaarts voor de beker in Zulte-Waregem speelt. Lees hier het ploegnieuws van de Limburgse clubs in derde afdeling VV voor de wedstrijden van dit weekend.