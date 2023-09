VIDEO. Dit is het moment waarop Remco Evenepoel de Vuelta (wellicht) uit handen ziet glippen

Op meer dan drie kilometer van de top van de Col d’Aubisque, de eerste van drie zware beklimmingen in de dertiende etappe, moest Remco Evenepoel de rol al lossen. Plots was hij op beeld te zien in een groepje gelosten met vier ploegmaats van Soudal-Quick-Step rond hem. Op de top van de Aubisque was de achterstand van Evenepoel op het peloton al 1 minuut en 20 seconden.

Jumbo-Visma maakte op dat moment wel tempo met zes renners aan de kop van het peloton, maar vol doortrekken deden ze niet. Evenepoel moest abnormaal snel lossen, net als Joao Almeida van UAE.

In het klassement stond Evenepoel derde op 1’09” van Sepp Kuss en op 26 seconden van Marc Soler. Primoz Roglic volgde als vierde op 23 seconden van Evenepoel. Na de etappe van vrijdag, met aankomst op de Col du Tourmalet, kan het klassement er volledig anders uitzien.