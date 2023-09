Wereldkampioen roeien Ward Lemmelijn droomde van een carrière als profvoetballer

De hele zomer lang keren we elke week terug naar de jeugdjaren van een bekende Limburger. Deze reeks is het werk van eerstejaarsstudenten Journalistiek van Hogeschool PXL.

Op de foto zien we een vier of vijf jaar oude Ward die tegen een voetbal stampt. De foto werd in 2001 bij zijn oma in de tuin in Oplinter (Tienen) gemaakt: “Ik kon absoluut niet stilzitten als kind. Vanaf het moment dat ik kon rechtstaan, was ik met een bal bezig. Ik had er ook altijd en overal eentje bij me.”

Ward was dus van kinds af aan al intensief bezig met sport, bijna exclusief voetbal. In de lagere school was hij de eerste van de klas die naar buiten liep om te kunnen voetballen. In zijn middelbare schoolcarrière heeft de passie voor de sport zich verdergezet wanneer hij aan de topsportschool ook de richting ‘voetbal’ kiest. “Voetbal was het enige dat me interesseerde. Je vindt ook geen kinder- en jeugdfoto’s van mij zonder een bal. Oké, ik ging wel eens lopen om mijn conditie op punt te houden, maar dat was dan ook in functie van het voetbal.”

Taxi papa

De voetbalcarrière van Ward is begonnen bij een klein clubje in Oplinter, Vlaams-Brabant. Daarna heeft hij bij de jeugd van KVK Tienen gevoetbald tot hij 14 jaar oud was. Ward maakte dan een transfer naar URSL Visé om op zijn 16de over te stappen naar Roda JC Kerkrade in de Eerste Divisie in Nederland. Na 2 jaar keerde hij terug naar URSL Visé in de Belgische tweede klasse tot de club failliet ging in 2015. “Ik werd altijd gesteund door mijn ouders. Zij hebben me als kind ingeschreven bij de voetbalclub van Oplinter omdat ze zagen dat ik zo graag buiten met de bal speelde. Ik mocht naar de topsportschool omdat ik professioneel voetballer wilde worden. Mijn ouders hebben er alles aan gedaan om mijn dromen waar te maken. Taxi papa bracht me vier keer per week naar Visé. Ik ben hen daar heel dankbaar voor.”

Hoewel Ward voorbestemd leek voor een leven als profvoetballer, had het lot iets totaal anders in petto. Na het faillissement van Visé begon Ward meer en meer te lopen, fietsen en fitnessen. Tijdens het fitnessen heeft hij zijn talent voor roeien ontdekt. “De overstap naar roeien kwam eigenlijk doordat iemand van de Grand Slam in Tienen, mijn vaste fitnessplek, me had uitgenodigd om een test te doen voor het roeiteam van de Hogeschool PXL, waar ik studeerde. Die test deed ik al direct tien seconden sneller dan het schoolrecord. Zo ben ik bij het roeiteam van de school beland. Als dat meisje toen niet was komen vragen om die test te doen, had ik waarschijnlijk nooit die stap gezet.”

Olympische Spelen

Ward is ondertussen al vijf keer wereldkampioen indoor-roeien en studeert dit jaar af aan de Hogeschool PXL als leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Volgend jaar zal hij deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs.

Vandaag woont Ward in Sint-Truiden. Een bewuste keuze. “Na lang in Vlaams-Brabant gewoond te hebben, ben ik dan toch terug verhuisd naar Sint-Truiden. Ik heb meer voeling met Limburg en de mentaliteit van de Limburgers”, zegt hij. Ook volgt Ward nog steeds het voetbal op de voet: “Ik ben supporter van STVV. Ik volg alles zoveel als ik kan. In de auto staat meestal een podcast over voetbal op.”

Met een carrière in het jeugdvoetbal en een indrukwekkende roeicarrière die nog maar in het begin staat, heeft Ward al heel wat mooie momenten meegemaakt. “Bij het roeien zijn dat sowieso mijn vijf wereldtitels indoor-roeien. De eerste titel was bijzonder omdat ik toen nog geen jaar aan het roeien was. Het WK vond toen plaats in Los Angeles en ik twijfelde om te gaan, doordat ik met mijn studies zat en ik het nog wat vroeg vond. We hebben toen met een paar vrienden toch impulsief een reis geboekt naar LA. Toen ik daar wereldkampioen werd, was dat toch heel speciaal. De tweede titel heb ik tijdens de coronaperiode behaald. Alles moest toen online gebeuren, alsook het WK indoor-roeien. Daardoor was ik omringd door mijn dichte familie en vrienden. Dat vond ik ook een bijzonder mooi moment.”

Maar zijn mooiste jeugdherinnering speelt zich af bij URSL Visé toen Ward vijftien was. Samen met zijn ploeg heeft hij toen de beker van België gewonnen. Hij was toen zelfs kapitein van de ploeg: “Ik mocht toen de beker in de lucht steken. Op dat moment was voetbal alles voor mij.”