Dieven gaan aan de haal met peperdure handtas die deel uitmaakt van kunstwerk

In het Brugse Sashuis is een peperdure handtas gestolen. Opmerkelijk, want die was het pronkstuk van een twaalfdelige, unieke handtassenreeks die er wordt tentoongesteld. “Ik heb meer dan twee maanden met hart en ziel aan de handtassen gewerkt”, zegt onderneemster Dominique Vieren.

Dominique Vieren heeft haar eigen atelier Mien Kaba in Sint-Andries waar ze met hart en ziel lederen handtassen maakt. De onderneemster maakte enkele jaren geleden in samenwerking met kalligraaf Brody Neuenschwander een twaalfdelige, unieke handtassenreeks. Die staan momenteel tentoongesteld in het Brugse Sashuis, maar een van de pronkstukken werd gestolen

“Een paar jaar geleden vroeg ik aan kalligraaf Brody of hij een werk in leder wilde maken waar ik op mijn beurt handtassen van kon maken.” De wereldwijd bekende kaligraaf ging akkoord en zo ontstonden twaalf unieke handtassen. “Elke handtas heeft een eigen stuk tekst, als het ware een gesprek tussen de vrouw en haar handtas. Een soort van liefdesbrief.” (Lees verder onder de foto)

“Elke handtas heeft een eigen stuk tekst, als het ware een gesprek tussen de vrouw en haar handtas. Een soort van liefdesbrief”, vertelt Dominique over de collectie. — © cca

Het werk van Brody was in totaal drie meter lang en Dominique versneed manueel de lederen tekst. “Zo heb ik twaalf handtassen gemaakt. Elke handtas heeft een nummer en wanneer je alle handtassen chronologisch naast elkaar zet, dan vormen ze een kunstwerk.”

De handtassen kosten momenteel 1.800 euro per stuk en worden tentoongesteld in het Brugse Sashuis. In dit historische pand worden Brugse ambachtelijke makers extra in de spotlights gezet. Er is plaats voor exposities, workshops en lezingen, maar ook de werken van de makers worden in de shop verkocht. “Ik heb een atelier, maar geen winkel. Het is fijn om hier mijn werk te kunnen tonen.” Er zijn al enkele handtassen verkocht, zelfs door iemand vanuit Amerika. “Handtas nummer 7 is jammer genoeg gestolen. Het is niet zomaar een handtas uit de duizend die ik zomaar opnieuw kan maken.”

De twaalf handtassen vormen samen een geheel. De tekst die erop geschreven staat, leest als volgt: You hold me, I hold you, all your hopes, fears and dreams are archived in the pockets of my heart. I have entrusted to you my secret desires. Take me with you. Never leave me behind. I need to know you are there, protecting my treasures. — © Jurgen De Witte

De diefstal moet zaterdag of woensdag gebeurd zijn. “De medewerker die woensdag de winkel openhield, belde plots met het slechte nieuws.” Dominique is er het hart van in en besliste om de overige drie exemplaren voorlopig uit het Sashuis te halen. “Het plan was om in de toekomst de twaalf handtassen nog eens naast elkaar te zetten, want we houden net daarom de gegevens van de kopers heel goed bij. Nu zal dit niet meer lukken. De diefstal is ook spijtig voor de andere eigenaars, want er is plots geen geheel meer.”

Facebookpost

Op Facebook deelde Dominique een post in de hoop de handtas terug te vinden. “Het doet deugd dat er zoveel mensen hun steun betuigen. Ik moet er veel voor doen om iets te verdienen en dan stelen mensen gewoon je werk… onbegrijpelijk.”

De gestolen tas is de zevende van de reeks. In kalligrafie staat ... trusted to you my… en they will find, in… op de voorkant van de tas. Aan de binnenzijde staat de tekst Brody Neuenschwander by Mien Kaba – Series of 12 handbags – nr. 7. De Brugse politie bevestigt dat ze een melding van diefstal ontvangen hebben, maar onderzoeken de zaak nog verder. “Hopelijk zijn er camerabeelden in de buurt die iets opleveren.”