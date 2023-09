Producent haalt pikantste tortillachip ter wereld uit de rekken na overlijden 14-jarige

Eerder deze week maakte de familie van Harris Wolobah bekend dat de 14-jarige jongen overleden is nadat hij had meegedaan aan de One Chip Challenge. Daarbij eten deelnemers de ‘pikantste tortillachip ter wereld’ op, en wachten vervolgens zo lang mogelijk om te drinken. De chips worden gemaakt met de Carolina Reaper: de strafste peper ter wereld. Ze worden verkocht in een verpakking in de vorm van een doodskist. Het is niet duidelijk of de Amerikaanse jongeman effectief overleed aan de gevolgen van de challenge.

Volgens Lois Walobah, de moeder van de 14-jarige, werd ze gebeld door de schoolverpleegster, die haar vertelde dat haar zoon de chip had gekregen van een klasgenoot. De jongen had vervolgens buikpijn gekregen, maar was naar huis gestuurd nadat hij zich beter voelde. Even later viel hij echter flauw, net voor hij naar een basketbaltraining wilde vertrekken. De jongen werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar werd zijn overlijden vastgesteld.

Tieners

Producent Paqui laat op zijn website weten dat het “uit pure voorzorg” het product uit de rekken haalt. Het bedrijf benadrukt dat het product is bedoeld voor volwassenen en dat dat ook is aangegeven op de chips, maar dat steeds meer tieners het consumeren. De One Chip challenge voldoet ook aan alle voorwaarden inzake voedselveiligheid, aldus het bedrijf.