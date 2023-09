Dertiger sterft op drugsfeestje in Peer, vrienden riskeren tot 3 jaar cel: “Ze hebben hem nog geschminkt”

De hulpdiensten snelden in de nacht van 13 op 14 mei 2021 naar een appartement in Peer. Om 4.33 uur was de oproep binnengekomen: een man leek buiten bewustzijn nadat hij van een flesje GHB had gedronken. Het ging om de 35-jarige Steven Ubben. De urgentiearts kon ter plaatse alleen nog zijn overlijden vaststellen. Het toxicologisch onderzoek wees op een gecombineerde overdosis GHB, amfetamines en alcohol. Opmerkelijk: volgens de wetsdokter was de man al tussen half één en half vier ’s nachts overleden.

Door camerabeelden aan de nachtwinkel onder het appartement konden in totaal zes mensen geïdentificeerd worden, waaronder een dealer. De andere betrokkenen waren de 41-jarige huurster van het appartement en vier vrienden van haar. Samen hielden ze die nacht een zwaar drugsfeestje. Eerder sprak de vrouw met drie van haar gasten af om voor de party nog extra GHB te kopen. Ze liet de drugs rond 22 uur bij haar thuis leveren en verdeelde de GHB in vier frisdrankflesjes.

Ook Steven Ubben had volgens de vrouw een bestelling geplaatst. Uiteindelijk stond hij rond half twaalf aan haar deur. “Hij was toen al bijzonder dronken. Ik heb hem zelden zo gezien”, sprak de vrouw voor de Hasseltse rechter.

Make-up en nagellak

Rond kwart over twaalf nam Ubben een overdosis. “Hij had last van stuiptrekkingen en sprak wartaal. Het ging toen al slecht, dat was te zien op filmpjes die van hem gemaakt werden”, aldus de Hasseltse aanklager. Rond half 1 was de man bewusteloos. Maar volgens de 41-jarige vrouw en een 31-jarige Genkse vriend die ook aanwezig was, was er geen reden tot paniek. “Ik heb dat al vaker gezien. Als je GHB neemt ga je om en dan slaap je een paar uur. Nadien word je normaal gewoon weer wakker“, klonk het bij de 41-jarige vrouw. In plaats van te helpen namen de twee vrienden make-up, viltstiften en nagellak om het slachtoffer als grap te besmeuren.

Hartslag

Uiteindelijk kwamen er tijdens de nacht nog drie andere vrienden aan op het appartement. Volgens hen was het duidelijk dat het niet goed ging met het slachtoffer. Uiteindelijk probeerden de vrienden afzonderlijk en op verschillende momenten om Steven Ubben wakker te krijgen. Ze goten een emmer water over zijn gezicht, schudden hem door elkaar en namen meermaals zijn hartslag.

De drie beklaagden die later aankwamen, besloten uiteindelijk ook vroeger te vertrekken, telkens met de boodschap dat er misschien toch een ziekenwagen moest komen. Pas toen het slachtoffer een grauwe kleur kreeg en koud begon aan te voelen, sloegen de 41-jarige vrouw en de 31-jarige Genkenaar in paniek en zochten ze hulp, maar die kwam te laat.

Vrijspraak

De vijf aanwezigen moesten zich allemaal verantwoorden voor schuldig verzuim en riskeren celstraffen tussen de 10 maanden en 3 jaar effectief, afhankelijk van hun strafrechtelijke verleden. “Het is niet dat ze niets hebben gedaan, maar ze hebben niet het juiste gedaan”, sprak de Hasseltse aanklager streng. “Ze hebben halfslachtige maatregelen genomen om hun eigen hachje te redden zodat hun druggebruik niet aan het licht zou komen. Ze waren zo onverschillig dat ze hem zelfs nog geschminkt hebben. Ze hebben gespeeld met het leven van hun vriend.”

De rechter hekelde ook dat de 41-jarige vrouw en een andere verdachte zelfs na de noodlottige nacht betrapt werden op het dealen van drugs. Ook daarvoor worden ze vervolgd.

De vrouw riskeert een celstraf van 30 maanden met gedeeltelijk uitstel. Haar advocaat, meester Jeroen Vandenberk, vraagt de vrijspraak voor schuldig verzuim. “Ze dacht dat hij zijn roes uitsliep. Maar op het moment dat ze besefte dat het niet goed kwam, heeft ze meteen gehandeld. Zij heeft als enige de ambulance gebeld. Ze is haar beste maat kwijt, dat weegt zwaar op haar.”

Eigen risico

Ook de dealer van de GHB moest zich verantwoorden. “Er kan niet bewezen worden dat het exact dié GHB was die tot de dood van het slachtoffer heeft geleid. De verzwarende omstandigheid is volgens ons dus niet bewezen”, stelde zijn raadsman, Tom Van Overbeke, die voor het dealen van de drugs een opslorping met een vorige veroordeling vraagt. Verder wijst hij ook op de gedeelte aansprakelijkheid van het slachtoffer. “Als je GHB neemt, neem je dat per dopje. Maar in dit geval dronk het slachtoffer van de fles zelf. Dan neem je zelf het risico.”

De broer en vader van Steven Ubben stelden zich burgerlijke partij voor 3.000 euro en 15.000 euro moreel. Hun advocaat, meester Stefan Deckers, vraagt ook de begrafeniskosten van 5.035 euro terug. Hij ontkende dat het slachtoffer drugs had besteld en stelde dat Ubben eerder toevallig op het appartement verzeild was geraakt.

Vonnis op 6 oktober.