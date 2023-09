Koppel doet bizarre vondst achter de muren van hun huis

Cathy (51) en Roy Aukamp (52) woonden amper twee dagen in hun nieuwe huis in de staat New Jersey toen een storm hun kelder onder water zette. Toen ze de doorweekte muur wilden herstellen, vonden ze achter een gipsplaat een grote hoeveelheid flessen alcohol. “Al die flessen kwamen plots uit één van de muren gevallen”, vertelt Cathy. “Is er iemand dorstig? Het is toch ergens vijf uur!”, klinkt het lachend in een video van hun vondst.

De vorige eigenaar van het huis contacteerde het koppel nadat de video viraal ging. “Hij liet weten dat er nog honderden flessen in de muur zitten, maar dat hij inmiddels drie jaar van de fles is”, aldus Cathy.

