Opgepast voor wie dit weekend naar zee gaat: grote drukte verwacht, werken op E40

Het KMI verwacht voor zaterdag en zondag opnieuw zonnig en warm weer. “Hoewel het geen zomervakantie meer is en we dus niet het fenomeen hebben van een ‘wisselweekend’, mogen we er wel vanuit gaan dat er veel dagtrippers de weg op gaan, wellicht dus ook naar zee”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Vanaf vrijdagmiddag en ook ’s avonds zal het bijgevolg druk zijn richting zee. “Wie zaterdag- of zondagochtend vertrekt raden we aan om voor 9 uur Gent te passeren. Want vanaf dan begint het daar meestal vast te lopen op topdagen. De kans is groot dat we dit weekend het dynamisch blokrijden zullen moeten activeren.” Wie via de E17 vanuit Antwerpen komt, moet rekening houden met files aan de werken in Zwijnaarden, klinkt het.

Werken

Kustgangers houden best ook rekening met hinder door werkzaamheden. Al sinds enkele weken wordt het knooppunt Zwijnaarde vernieuwd. Verkeer vanop de E17 uit Antwerpen naar de E40 richting Oostende beschikt daar over slechts één rijstrook. “We zagen daar de voorbije weken, zeker bij drukte naar zee, regelmatig files en vertragingen”, aldus Bruyninckx.

Ook zeer belangrijk om weten is dat de E40 in beide richtingen tussen Sint-Denijs-Westrem en Aalter tussen zaterdagavond 21 uur en zondagochtend 9 uur wordt afgesloten voor de afbraak van een brug in Drongen. Die werken waren al langer gepland. Files zullen daar niet te vermijden zijn.

Voor wie via de E34 naar Antwerpen terugrijdt is er ook hinder wegens de herstelling van een voeg in het wegdek op de Antwerpse ring op Linkeroever in de richting van de Kennedytunnel. Daar is er van zaterdag 16 uur tot zondag 12 uur slechts één rijstrook open.