Thibo Herbots voelt zich in zijn nopjes bij THES Sport. — © Karel Hemerijckx

Terwijl Jeremy Doku met de Rode Duivels de EK-kwalificatieduels beslecht, staat ex-ploeggenoot Thibo Herbots (THES) zaterdagavond in de Croky Cup voor de laatste horde om in de pot met de eersteklassers te belanden. “Ik hoef geen penaltyheld te zijn, de kwalificatie is het enige dat telt”, zegt de Truiense doelman.