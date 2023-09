Finse regering overleeft motie van wantrouwen na racisme-schandaal

In aparte stemmingen kregen ook ministers van Financiën Riika Purra en Economie Wille Rydman de steun van het parlement. De twee politici, allebei van de extreemrechtse Finnenpartij, waren het zwaarst in opspraak gekomen in het schandaal.

De regering startte pas in juni haar werkzaamheden, maar kwam door het schandaal nooit echt uit de startblokken. Media en oppositie brachten uitspraken en artikels, vaak enkele jaren oud, naar boven van regeringsleden van de Finnenpartij. De drie andere partijen binnen de coalitie reageerden misnoegd op de verschillende schandalen.

“Ik ben echt verheugd dat we een duidelijke steun hebben”, zei premier Orpo, van de liberaal-conservatieve Nationale Coalitiepartij. “We hebben een gemeenschappelijk standpunt over racisme gevonden. De regering staat sterker nu we dit doorstaan hebben.”

Aan het begin van de zomer stapte Vilhelm Junnila na tien dagen al op als minister van Economie, omdat hij nauwe banden zou hebben met extremisten. Hij werd opgevolgd door Rydman.

De regering plant nu maatregelen om pestgedrag aan te pakken en gelijkheid en niet-discriminatie te promoten. De plannen werden vorige week al uiteengezet in een document dat het ongenoegen binnen de coalitie moest beëindigen.

De oppositie meent dat het om oppervlakkige maatregelen gaat, en dat racisme diep geworteld is in de Finnenpartij.