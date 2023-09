Rijk worden? Verander van job

Corley sprak met mensen die het professioneel hadden gemaakt, zowel in hun eigen als andermans bedrijf. “Ze hadden allemaal één ding gemeen: ze gaven hun baan op, omdat ze vonden dat dit de enige manier was om echt succesvol te zijn en rijkdom op te bouwen”, aldus de auteur die onder meer het boek ‘Rich Habits’ schreef. Hier zijn de meest voorkomende waarschuwingssignalen die hen deden besluiten om ontslag te nemen.

1. Ze voelen zich onderbenut (en ondergewaardeerd)

De miljonairs in het onderzoek van Tom Corley hadden allemaal het gevoel dat ze niet ten volle tot hun recht kwamen. “Ze hadden vaak het gevoel dat ze saaie, repetitieve taken uitvoerden, waarin hun sterke punten en talenten niet tot hun recht kwamen”, vertelt hij op CNBC.

Eén persoon die Corley had gesproken werkte voor een containervervoerbedrijf. “Hij voelde zich onderbenut en nam uiteindelijk ontslag om zijn krachten te bundelen met iemand uit de sector. Samen lanceerden ze een internationale containerrederij. Vandaag zijn ze leidinggevenden bij dit miljardenbedrijf.”

2. Ze hadden te maken met toxische bazen (en een ondermijnende cultuur)

Vaak moesten de miljonairs werken voor leidinggevenden die hen weinig bijbrachten. “Managers die veeleisend, egoïstisch, arrogant zijn of weinig interesse hebben in jouw mening zullen je niet helpen om je potentieel te bereiken.”

Corley sprak met een miljonair wiens manager alleen maar bekritiseerde in plaats van constructieve feedback te geven. “De werknemer had er genoeg van en vertrok om zijn eigen bedrijf in woningbouw te beginnen, waarbij hij een aantal belangrijke medewerkers meenam die er net zo over dachten als hij. Hun bedrijf groeide uit tot een succesvolle bouwfirma.”

Ook een ondermijnende bedrijfscultuur kan je de stap doen zetten. “Een van de personen in mijn onderzoek was manager bij een boekhoudkantoor. Hij vertrok uiteindelijk vanwege de giftige omgeving. Na maanden solliciteren kreeg hij een aanbod bij een concurrerend bedrijf, waar hij hogerop klom en partner werd.”

3. Ze waren onderbetaald (of kregen geen loonsverhoging)

Veel miljonairs gaven aan dat het tijd was om op zoek te gaan naar een andere job, wanneer ze amper hun rekeningen konden betalen. “Ze konden zich met hun salaris niet de vakanties veroorloven die ze wilden of niet genoeg geld sparen om een huis te kopen.”

Verdien jij zoals het hoort? Vergelijk je loon met dat van anderen

Soms kan een bedrijf ook niet meer bieden, bijvoorbeeld omdat het in zwaar weer zit. “Een IT professional uit mijn onderzoek verliet zijn worstelende productiebedrijf om te starten bij een nieuw bedrijf dat online makelaarsdiensten aanbood”, klinkt het. “In die tijd was dat een relatief nieuwe bedrijfstak. Maar het was het risico waard, want toen dat bedrijf floreerde, floreerde hij ook. Het is goed om weten dat je vaardigheden misschien wel beter overdraagbaar zijn dan je zou denken.”

4. Ze hadden te maken met slopend woon-werkverkeer (en konden amper thuiswerken)

Een latere selfmade miljonair in Corleys studie moest lang pendelen van haar huis in New Jersey naar New York City, dus besloot ze iets dichter bij huis te zoeken. “Ze nam een andere baan bij een bedrijf in de farmaceutische industrie in New Jersey en dat loonde. Ze klom op naar een leidinggevende positie en ging vervroegd met pensioen dankzij een zeer royaal aandelencompensatiepakket”, weet Corley.

“Overweeg voordat je op je breekpunt komt een gesprek over werken op afstand of een functie waarbij je weinig hoeft te reizen.” Of anders kijk je waarschijnlijk beter uit naar iets anders.

Bron: Jobat.be