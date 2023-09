Of je nu scheert, waxt of epileert: na een tijdje komen die ongewenste lichaamsharen altijd weer terug. Maar niet met laserontharing, een semi-permanente techniek die je haren in hun kern treft. Maar is zo’n behandeling zijn geld waard? En blijven de haren ook weg? Wij deden de test en lieten onze oksels laseren.