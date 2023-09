Jamal Aabbou is na bijna drie jaar opnieuw geland in Limburg, bij Schoonbeek-Beverst. De Breeënaar (23) zwierf met passages in Virton en Knokke uit naar alle windstreken van België. “Het leven van een profvoetballer lijkt misschien een sprookje, maar is het niet altijd”, reageert de boekhouder-in-spé, die bewust terugkeerde naar een ploeg uit lagere afdelingen.