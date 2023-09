GEMEENTERAAD. Vandalen teisteren Breese parkeergarage: “Er werd met ouders van jongeren gesproken”

Bree

Meerderheid: onsBree (7), N-VA (7)

Oppositie: Verjonging (8), Vernieuwing (1) en BBB (1). Raadslid Breemans zetelt als onafhankelijke.

Wijzigingen in de raad: Raadslid en voorzitter Jordi Kunnen (Vooruit) moest vervangen worden omdat hij niet meer in Bree woont. Zijn plaats wordt ingenomen door Mark Breemans: die gaat echter zetelen als onafhankelijke. “Je kan me niet bij de meerderheid of de oppositie rekenen”, aldus Breemans. “Ik zal dossier per dossier bekijken hoe ik ga stemmen.” Kunnen was ook voorzitter van de raad. Die taak wordt vanaf nu overgenomen door Rudi Cober (N-VA). Raadslid Rik Hertogs (Vrije Christen Democraten) vervangt de naam van zijn eenmansfractie dan weer door Boer Burger Belangen (BBB).

Vandalisme: De ondergrondse parkeergarage stond op de agenda, maar nu niet in het kader van de parkeerproblematiek. Jos Drykoningen (Vernieuwing): “Er is nog steeds veel vandalisme: brandblussers worden leeggespoten, men laat de parking onder water lopen, hangjongeren zorgen voor overlast en een onveilig gevoel… Blijkbaar heeft de camerabewaking weinig nut. Hoe gaan jullie deze overlast aanpakken?” Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (onsBree): “Onze jeugddienst en de politie hebben deze problematiek al aangepakt: er werden boetes uitgeschreven en er werd met de ouders van jongeren gesproken. De camera’s geven ons veel nuttige informatie en we volgen de situatie kordaat op. De parking wordt gratis en zal dan meer gebruikt worden: op die manier zal ook de sociale controle opgedreven worden.”

Sportcampus: “We zijn voor een moderne sportcampus op maat van Bree, maar de prijzen swingen nu wel de pan uit”, zegt Sietse Wils (Verjonging). “Voor sporthal en zwembad staat de teller nu al op 27 miljoen euro. We zijn bang dat hierdoor andere noodzakelijke investeringen op de lange baan geschoven zullen worden.” Schepen van Financiën Michel Theunissen (onsBree): “Bouwen is de laatste jaren enorm duur geworden, dat weet iedereen. We moeten veel uitgeven, maar als stad kunnen we dat betalen omdat onze autofinancieringsmarge goed zit. Andere investeringen komen niet in het gedrang.”