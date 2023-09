Antwerpen, Zandhoven, Booischot

De man die al vloekend populair werd bij jong en oud, is niet meer. Behoorlijk onverwacht is acteur Ivo Pauwels (85) overleden. Iedereen zal hem herinneren als keuterboer Nonkel Jef, maar dat hij ook een ernstig acteur was die zelfs met Rutger Hauer en Louis De Funès acteerde, is allang vergeten.