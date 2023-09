Oprichter van cryptoplatform veroordeeld tot 11.000 jaar cel in Turkije

De oprichter van de cryptobeurs Thodex is donderdagavond in Turkije veroordeeld tot maar liefst 11.196 jaar cel. Dat melden Turkse media.

Faruk Fatih Özer sloeg in april 2021 op de vlucht met 2 miljard euro aan tegoeden van ruim 400.000 klanten. Tegen de man liep sindsdien een zogenaamde ‘red notice’ van Interpol, en in augustus vorig jaar werd hij in Albanië opgepakt. In april werd hij uitgeleverd aan Turkije. Twee van de broers van de CEO kregen dezelfde straf opgelegd.

Het platform had zijn activiteiten van de ene dag op de andere stopgezet in april 2021. Eerst klonk het dat de handel via Thodex vier of vijf dagen opgeschort zou worden, maar niet veel later werd de website ontoegankelijk gemaakt. Dat veroorzaakte paniek bij de gebruikers.

Thodex had een grootschalige campagne gevoerd om investeerders aan te trekken, en beloofde daarbij luxewagens aan enkelen. Het platform had ook spectaculaire kortingen gegeven voor de dogecoin, een cryptomunt die begon als grap maar door de interesse van onder meer Tesla- en X-topman Elon Musk werd opgeblazen.