Duikers opnieuw het water in voor zoektocht naar 19-jarige in Leuven

Om klokslag 11 uur vrijdagochtend zijn de duikers het water in gegaan. Al voor de vierde dag gaan zij op zoek naar de 19-jarige jongeman die in de nacht van maandag op dinsdag in het water viel en daarna niet meer gezien werd.

Dinsdagochtend 5 uur. Dat is wanneer de 19-jarige man in het water belandde. Intussen is hij dus al ruim drie dagen spoorloos. De sonarboot en vooral duikers kamden intussen zo goed als elke centimeter van de Vaartkom uit, en dat in enorm slechte omstandigheden. “Je ziet zo’n 40 centimeter voor je ogen, of het nu dag of nacht is”, zeggen ze.

Vrijdagochtend om 11 uur gingen ze opnieuw het water in, deze keer ter hoogte van de Balk van Beel. “Dat is het enige gedeelte dat we donderdag niet konden doen”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “We zoeken vandaag rond twee boten, en ook nog een aanlegsteiger waar geen boten liggen. Ook tegen de kade wordt grondig gespeurd.”

“Als de duikers dit deel hebben gedaan, is alles uitgekamd en zijn we 97 procent zeker dat hij niet in de Vaartkom te vinden is”, zegt Remue. “Het is geen exacte wetenschap, die drie procent moet je behouden. We hebben al meegemaakt dat we drie dagen zoeken en het lichaam toch in onze zoekzone boven komt. Uitsluiten kan je het nooit. En ik heb geen glazen bol. Gisteren dachten we ook dat we hem zouden vinden, maar moesten we de zoektocht uiteindelijk staken zonder resultaat. Ik hoop natuurlijk van wel, maar we weten het niet.”

Stroming?

Remue meende donderdag nochtans dat het bijna zeker was dat het lichaam nog steeds in de Vaartkom moest te vinden zijn, door de beperkte stroming. Havenmeester Peter Van Mechelen (75) is het niet met hem eens. “Dinsdag zijn er vier grote boten vertrokken, dat geeft wel wat stroming”, zegt de man, die de Vaartkom al 40 jaar beheert en het daar dus door en door kent. “In Haacht is er dinsdag afgewaterd waardoor het waterpeil 30 centimeter gezakt was. Dat is in de nacht van dinsdag op woensdag nog terug op peil gebracht door de poort tussen de Dijle en de Vaartkom open te zetten. Pas daarna is dat volledig afgesloten en is het water stilgelegd. Volgens mij moeten ze dus echt verderop zoeken.”

Dat traject wordt vrijdag opnieuw afgespeurd door de sonarboot. Wie er ook gelijk heeft, iedereen hoopt vooral dat er snel resultaat geboekt wordt, zodat de familie en vrienden duidelijkheid krijgen.