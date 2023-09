Laurens De Smet kijkt gemotiveerd uit naar het WK in Nice: “Ik was liever naar Hawaï gegaan, maar Nice is toch een volwaardig alternatief”

Voor de tweede maal in zijn carrière neemt Laurens De Smet deel aan het WK Ironman. Vier jaar geleden was hij een van de gegadigden die zijn geluk op Hawaï mocht beproeven. “Sindsdien droomde ik ervan om het avontuur nog eens over te doen op Hawaïaanse bodem. Maar goed, deze keer zal het richting Nice gaan.”

De 33-jarige Lebbekenaar, aangesloten bij 3MD Dendermonde, verdiende zijn WK-ticket begin juli in Frankfurt, waar hij als elfde eindigde in 8u51’31”. Hij finishte daarmee als tweede in zijn Age Group. “Dat was toen de twaalfde Ironman uit mijn carrière”, vertelt De Smet. “Ik heb die dag de afsluitende marathon echt op het scherp van de snee gelopen. Toen ik inzag dat ik na al die jaren voor het eerst onder de drie zou geraken, heb ik er alles uitgehaald. Ik kreeg uiteindelijk 2u56’ achter mijn naam. Daar droomde ik al jaren van en eindelijk was het eens gelukt. In Frankfurt werden liefst 250 slots uitgedeeld. Heel wat deelnemers zouden echter het ticket niet opnemen. Maar de top in mijn leeftijdsgroep zal in Nice zeker present tekenen.”

Sleutelbeenbreuk in Baskenland

Voor het eerst in de geschiedenis van Ironman wordt het WK voor de mannen niet op Hawaï georganiseerd maar in Nice. “Natuurlijk was ik liever naar Hawaï gereisd, maar Nice is wel een stevig alternatief. Tien jaar geleden was ik er al eens aan de slag en aan die wedstrijd heb ik toch mooie herinneringen overgehouden. De opeenvolgende beklimmingen zijn me zeker bijgebleven. Toch vond ik het opportuun om deze zomer ter gelegenheid van mijn vakantie in Zuid-Frankrijk nog eens het toch wel iets zwaardere parcours te verkennen. Maar ook de afdalingen interesseerden me, vooral omdat ik vorig jaar in de Ironman van het Baskenland ten val was gekomen met een sleutelbeenbreuk als gevolg. Dat zijn toch dingen die blijven hangen. Ik werd toen in Dendermonde met succes geopereerd. Een aantal weken later kon ik gelukkig al heel wat trainingsactiviteiten uitvoeren.”

Goed voorbereid voedingsplan

Een ervaren atleet als De Smet, leraar economie en geschiedenis bij GO!Talent in Dendermonde, weet uiteraard dat het voedingsplan in zo’n Ironman essentieel is. “Het aanvullen van je energiereserves moet inderdaad volgens de regels van de kunst gebeuren. Zo’n voedingsplan moet dan ook goed voorbereid worden, zeker in een wedstrijd waarin heel wat geklommen en gedaald wordt. Daar heb ik dan ook stevig mijn werk van gemaakt.”

“Wanneer ik tevreden zal zijn? Plaats en tijd zijn hoegenaamd niet te voorspellen. Veel zal van de kwaliteit van het deelnemersveld afhangen. Hoe dan ook wil ik in de eerste plaats genieten van de race. Als onderweg dan alles naar wens verloopt zal ik, wat het resultaat ook moge zijn, alvast een gelukkig man zijn.”