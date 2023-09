GEMEENTERAAD. Chaos door kippenkraam in Heppen: vakken moeten wildparkeren voorkomen

Leopoldsburg

Meerderheid: CD&V (9),Vooruit (8)

Oppositie: N-VA (4), Pro Leop (2), VB (2)

Parkeervakken: Met het afbakenen van 8 parkeervakken in de onmiddellijke buurt van de Heppense kerkpoort komt er een einde aan het parkeerchaos die er op zondagvoormiddag bij momenten ontstaat als het druk is aan de kippenkraam. De N-VA fractie vroeg om een totaalplan voor de omgeving van het Heppense dorpscentrum maar volgens schepen Marleen Kauffmann (CD&V) wordt dat pas mogelijk en zinvol zodra het duidelijk wordt wat er met het kerkgebouw en het oude gemeentehuis gaat gebeuren. Pro Leop stemde tegen omwille van een onvolledig dossier waarin geen schets voorzien was.

Bodycams: Bij sommige interventies roept de politie van de zone Kempenland de hulp in van korpsen uit de onmiddellijke buurt. In dat verband vroeg de korpschef van de zone Beringen/Ham/Tessenderlo de toestemming om hierbij gebruik te mogen maken van bodycams. Dat voorstel werd unaniem aanvaard.

Kerkfabriek: Kerkfabriek Sint-Blasius Heppen heeft een investeringstoelage aangevraagd van 15.000 euro voor een gedeeltelijke herbestemming van het Heppense kerkgebouw. Zeven jaar geleden werd hiervoor een haalbaarheidsonderzoek gevoerd. Om die gedeeltelijke herbestemming vorm te geven werd een studiebureau aangesteld door het kerkbestuur. De oppositiepartijen peilden naar een stand van zaken, maar volgens schepen Franky dan ook bij de stemming.