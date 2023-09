Burenduels in Lanaken en Maasmechelen, coaches die hun ex-ploeg partij geven en clubs die af te rekenen met blessures en vakantiegangers. Speeldag 2 in derde provinciale heeft heel wat in petto. Lees hier het ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)