Roger Engelen viert gouden jubileum met Annie Knockaert samen met mama Jozefien (101)

As

Op 21 juli vierden Annie Knockaert (72) en Roger Engelen (76) hun gouden bruiloft in As. Ook de moeder van Roger, Jozefien Reekmans, was getuige van dit jubileum. “Jozefien is al 101, toch keek ze enorm uit naar ons gouden jubileum”, vertelt Annie. “Ze was de hele namiddag van de partij en genoot met volle teugen van het samenzijn met haar 3 kinderen, 5 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.”

Rogers' mama heeft tot net voor haar honderdste zelfstandig gewoond. Tegenwoordig verblijft ze in De Olijfboom in Genk. "Maar ons feest wilde ze voor geen geld van de wereld missen", aldus Annie.