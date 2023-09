OPROEP. Van ‘Hete Tennismoms’ tot ‘Playboy Bunnies’: welke funky naam heeft jouw WhatsApp-groep?

Van Hete Tennismoms en Foxy Momma’s tot Forty and Fabulous: de Hasseltse presentatrice Anke Buckinx (43) vertelt in radioshow Sven & Anke op JOE over de wel heel opvallende namen van haar WhatsApp-groepjes. Welke funky naam heeft jouw WhatsApp-groep?

Hilariteit alom bij JOE, wanneer presentator Sven Ornelis de namen van de WhatsApp-groepjes van collega Anke Buckinx aanhaalt tijdens de ochtendshow. “Ze heeft afgesproken met de Hete Tennismoms”, schatert Ornelis. “Anke zegt: als vrouw van onze leeftijd moeten je WhatsApp-groepen funky namen hebben.” En Hete Tennismoms is niet haar enige groep met een funky naam. “Ik zit ook in de Foxy Momma’s, Playboy Bunnies, Forty and Fabulous”, somt Anke op. Ook hun vrouwelijke luisteraars hebben wel heel opvallende namen voor hun Whatsapp-groepen: van Hete Spleten en De Zoete Mosselpoezen tot Hotties en Loopse Vrouwen. “Mannen hebben ook hun groepjes gestuurd, en dat is toch van een heel ander kaliber: van The Fats and the Furious tot Losers & Alcoholisten en De Scheefpoepers”, besluit Anke. Welke funky naam heeft jouw Whatsapp-groep en waarom? Laat het ons hier weten.