EERSTE PROVINCIALE. Coach acht speeldagen geschorst, Koersel-Achel en Beringen-Park blikvangers

In eerste provinciale trekt vooral Koersel-Achel de aandacht op speeldag twee. Mooie affiche is ook Beringen-Park, twee ploegen die bovenaan verwacht worden. Turkse Rangers wil tegen Herkol z’n misstap van de openingsdag rechtzetten. Benieuwd of Hoepertingen bekwaam is Bree-Beek wat afhandig te maken en dat geldt ook voor Meeuwen tegen Torpedo. Kunnen Bregel (in Zonhoven) en Herk (tegen Mechelen a/d Maas) de nul wegwerken? Nieuwkomer Gruitrode staat tegen Helson voor een zware test. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale voor dit weekend. (jc)