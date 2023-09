Hoge grondwaterpeilen door natte zomer

De natte maand augustus deed de grondwaterspiegel in Vlaanderen verder stijgen. Op 87 procent van de meetlocaties heeft de Vlaamse Milieumaatschappij normale, hoge tot zeer hoge grondwaterpeilen voor de tijd van het jaar geregistreerd. Bovendien vertoont de meerderheid van de meetplaatsen stijgende grondwaterpeilen, wat een atypische situatie is omdat in zomermaanden een dalende trend normaal is, meldt de VMM.